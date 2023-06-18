Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi 21. bölümde sezon finali yapacak. Peki, Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları dizisi sezon finaline giriyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin sezon final fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 23 Haziran Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

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