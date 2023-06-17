Ateş Kuşları sezon finali ne zaman? Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi 21. bölümde sezon finali yapması planlanıyor. Peki, Ateş Kuşları sezon finali ne zaman? Ateş Kuşları sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları sezon finali ne zaman? Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları dizisi sezon finaline giriyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin sezon final fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları sezon finali ne zaman? Ateş Kuşları sezon final fragmanı yayınlandı mı?

ATEŞ KUŞLARI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Ateş Kuşları 23 Haziran Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

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