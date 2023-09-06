Ateş Kuşları dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları 2. sezon ne zaman başlıyor?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ateş Kuşları 21. bölümünde sezon finaline girerek ara vermişti. ATV’de yayınlanan Ateş Kuşları’nın 2. sezon fragmanı yayınlandı.

Ateş Kuşları dizisinin merakla beklenen yeni bölümü 8 Eylül Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.