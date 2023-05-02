Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 15. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?