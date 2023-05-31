Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 18. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ateş Kuşları 2 Haziran Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları, "aile olmak ne demek" diye soracak ve birbirine kan bağı ile değil, can bağı ile bağlı bir ailenin hayatta ve birlikte kalma savaşını anlatacak.