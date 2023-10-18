Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 28. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 20 Ekim Cuma günü saat 20.00'de yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

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