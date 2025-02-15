Ateş ve inatçı öksürük, çocuklarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor

Çocuklarda ateş, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği normal bir tepki olarak görülse de, bu durum bazen altta yatan daha ciddi hastalıkların bir belirtisi olabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, "Ateş, çocukların bağışıklık sisteminin virüs ve bakterilere karşı savaşmak için vücutta başlattığı bir yanıt olarak ortaya çıkar. Ancak, ateşin tek başına bir enfeksiyon belirtisi olduğu anlamına gelmez. Eğer ateşin yanında inatçı öksürük varsa, bu durum bazı solunum yolu hastalıklarının, hatta daha ciddi enfeksiyonların belirtisi olabilir" diyerek ebeveynleri uyardı.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları artmaktadır. Bu tür enfeksiyonlar genellikle öksürük, burun akıntısı ve ateş ile kendini gösterir. Ancak, bazen bu belirtiler daha karmaşık hastalıkların belirtisi olabilir.

Pediatrik Enfeksiyon Uzmanı Dr. Ayşe Nur Kaya, "Ateşin ve inatçı öksürüğün süresi, altta yatan hastalığın ciddiyetine dair önemli bir ipucu verir. Eğer çocuğunuzda bu belirtiler 48 saatten fazla devam ediyorsa, mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir" şeklinde açıklamada bulundu.

ÖKSÜRÜK, ASTIM, BRONŞİT VE ZATÜRRE GİBİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

İnatçı öksürük, özellikle çocuğun sağlığını tehlikeye atabilecek durumlar arasında yer alır.

Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Hasan Özdemir, "Öksürük, genellikle solunum yollarındaki bir enfeksiyonun belirtisi olsa da, astım, bronşit, zatürre gibi daha ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu yüzden, öksürüğün türü ve süresi hakkında bir uzmandan görüş almak çok önemlidir" dedi.

Astım hastalığı, özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu.

Astım, çocukların hava yollarının iltihaplanmasına neden olarak, inatçı öksürüğe, nefes darlığına ve hırıltıya yol açabilir.

Astım ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Dr. Emine Aksu, "Astım, özellikle ailede astım geçmişi olan çocuklarda daha sık görülür. Eğer çocuğunuzda özellikle geceleri artan inatçı öksürük varsa, astım ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ateş ve öksürüğün erken dönemde tedavi edilmesi, çocuklarda ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarındaki bu tür belirtileri göz ardı etmemeleri ve erken bir müdahale için doktora başvurmaları gerekmekte.

Dr. Özlem Tanrıverdi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, "Çocuklardaki ateş, vücudun savunma mekanizmasının bir parçasıdır, ancak yüksek ateş, altta yatan enfeksiyonun ciddiyetini gösterebilir. Özellikle 39 derece ve üzerindeki ateş, hemen müdahale edilmesi gereken bir durumdur" şeklinde uyarıda bulunuyor.

Çocuklardaki ateş ve öksürük, her zaman ciddi hastalıkların belirtisi olmasa da, uzmanlar bu tür belirtileri göz ardı etmemek gerektiğini vurguluyor.

Erken tanı, tedavi sürecinin hızlanmasını ve komplikasyonların önlenmesini sağlar.

Çocuk Acil Uzmanı Dr. Ferhat Kılıç, "Bir çocuğun ateşi yüksekse ve buna inatçı öksürük ekleniyorsa, enfeksiyonun ilerleyebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Erken müdahale, tedavi sürecinin daha etkili olmasına yardımcı olur" dedi.