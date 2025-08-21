Ateşe doğru adım adım: Tuz Gölü’nde sınırları zorlayan koşu

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Katılımcılara hem spor hem de festival tadında unutulmaz bir hafta sonu vaat eden etkinlik, yalnızca bir koşu değil; aynı zamanda doğa, sanat, müzik ve sosyal sorumluluğun birleştiği büyük bir deneyim olacak.

TUZ GÖLÜ’NDE ÇÖL HAVASINDA KOŞU

Kuraklığın etkisiyle büyük bölümü kuruyan Tuz Gölü, artık Türkiye’nin en ilginç spor sahnelerinden biri haline geliyor. Sonsuzluğu andıran tuz beyazlığı, çöl atmosferini çağrıştıran ortamı ve gökyüzünün sınırsız maviliğiyle koşuculara adeta bambaşka bir evrende hissettiriyor. Sporcular, gün doğumunda tuz kristallerinin parlaklığında koşarken; gece parkurlarında yıldızların altında benzersiz bir deneyim yaşayacak.

YEDİ KATEGORİDE MÜCADELE

Etkinlikte hem kısa mesafeciler hem de ultra maratoncular için farklı kategoriler yer alıyor:

10K

10K Team Race

15K Day & Night

20K

40K

80K

100 Mil (160 km)

En zorlu parkur olan 100 Mil yarışı, 22 Ağustos’ta başlayacak ve sporcuları gece gündüz demeden dayanıklılık sınırlarının ötesine taşıyacak.

FESTİVAL TADINDA ATMOSFER

Runfire Salt Lake Ultra Trail sadece bir koşu organizasyonu değil, aynı zamanda tam anlamıyla bir festival. Katılımcılar, yarışların yanı sıra kamp alanlarında keyifli vakit geçirecek. Gün batımı konserleri, açık hava sineması, interaktif etkinlikler ve doğayla iç içe bir kamp deneyimi, koşuculara ve izleyicilere dopdolu bir hafta sonu sunacak.

GÜÇLÜ DESTEKÇİLER VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ

Organizasyon; Aksaray Valiliği ve Eskil Belediyesi himayesinde düzenleniyor. Ayrıca Ducati, Korlas, Under Armour, Clinic Athletic, Züber, Ming, Yorglass, Macfit, Nestle, Blue Monkey, Argos, Sporbilet ve Etaptiming gibi markaların katkılarıyla güçleniyor.

Bu güçlü iş birliği, hem bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de spor turizmi açısından Tuz Gölü’nün marka değerini artırıyor.

ADIM ADIM İYİLİĞE DESTEK

Etkinliğin önemli bir yönü ise sosyal sorumluluk boyutu. Koşucular, Adım Adım platformu üzerinden çeşitli sivil toplum kuruluşları için bağış toplayabilecek. Böylece sporcular yalnızca kendi sınırlarını değil, iyilik hareketini de büyütmüş olacak.

ORGANİZASYON YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Uzunetap Proje Yöneticisi Doğu Karakoç, Runfire Salt Lake Ultra Trail’in felsefesini şu sözlerle anlattı:

“Tuz Gölü’nün ortasında, zaman ve mekândan uzaklaştığınız bir deneyim sunuyoruz. Sporun birleştirici gücünü, doğanın sonsuzluğuyla buluşturuyoruz.”

ETKİNLİK TAKVİMİ

22 Ağustos 2025: 100 Mil Startı

23 Ağustos 2025: Festival etkinlikleri ve diğer koşular

23–24 Ağustos 2025: Ödül Töreni

Kontenjan: 750 kişi

Kayıtların kapanış tarihi: 18 Ağustos 2025

BÖLGEYE KATKISI

Runfire Salt Lake Ultra Trail, yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda Aksaray ve Eskil’in doğal ve kültürel mirasının dünyaya tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor. Etkinlik, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de Tuz Gölü’nün ekolojik değerine dikkat çekecek.

Runfire Salt Lake Ultra Trail, bir yarıştan çok daha fazlası: doğayla, sporla, müzikle ve iyilikle dolu; ateşe doğru atılan unutulmaz bir adım!