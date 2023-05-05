Ateşkes çözüm olmadı: Sudan'daki çatışmalardan son görüntü

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan bu yana sürüyor, taraflar ilan edilen ateşkese uymuyor.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Havalimanı ve Bahri bölgelerinde silah sesleri ve duman yükseliyor.

Hartum semalarında orduya ait savaş jetlerine HDK, uçaksavarlarla karşılık vermeye çalışıyor.

Ordu ise Kuzey Kurdufan eyaletindeki el-Ubeyyid ve Hartum'un bazı bölgeleri dışında ülke genelinde durumun sakin olduğunu açıkladı.

GIDA, SU VE ELEKTRİK TEMİNİNDE SORUNLAR YAŞANIYOR

Hartum'da üç haftadır elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Ekmek başta olmak üzere temel gıda maddelerine ulaşımda ciddi sıkıntılar bulunuyor.

Çatışmalar nedeniyle gerekli çalışmalar yapılamadığından 6 eyalete enerji verilemiyor.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN HDK İLE ANLAŞTI

Ordu, Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) 3 Mayıs'ta önerdiği ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamıştı.

HDK ise ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda insani yardım koridorları açmak, halka ihtiyaçlarını gidermesi için dolaşım serbestisi sağlamak ve insanların güvenli bölgelere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla ateşkesin 72 saat daha uzatıldığını duyurdu.

15 Nisan'dan bu yana 7. kez ateşkes ilan edildi.

ÇATIŞMALAR SAĞLIKÇILARIN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR

Sudan Doktorlar Sendikası, çatışan tarafların sağlık tesislerinin içinde veya yakınında mevzilenmemeleri için çağrı yaptı.

Sivil sağlık kurumlarının savaşın başından beri çok az kapasiteyle çalıştığı belirtilerek, bu kurumlarda silahlı askerlerin bulunmasının istenmediği kaydedildi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.