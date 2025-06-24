Ateşkes ilan edilmişti! İsrail ve İran'dan karşılıklı misilleme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ateşkes ilan edilmişti! İsrail ve İran'dan karşılıklı misilleme

İsrail ordusu, ateşkesin üzerinden saatler sonra İran'ın İsrail'e füze ateşlediğini açıkladı. Hemen ardından İsrail'in de Tahran'a misilleme başlattığı aktarıldı. Trump'ın gece saatlerinde duyurduğu ateşkes kararına hem İran hem de İsrail tarafı olumlu yanıt vermişti.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı operasyon sonrası İran ile misillemeler gerçekleşen çatışmalara hafta sonu ABD de dahil olmuştu. ABD, İran'a ait nükleer tesisleri vurduğunu ilan etmişti.

İran'ın dün gece Irak ve Katar'daki ABD üslerine füzelerle vurarak yanıt vermişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in ateşkes konusunda adım attıklarını duyurdu.

Ateşkes anlaşmasına iki tarafında olumlu yanıt vermesinin üzerinden saatler sonra İran, İsrail'e füze ateşledi. İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığını duyurdu.

TAHRAN’DAKİ HEDEFLERİ VUR EMRİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu

İSRAİL BASINI: 2 FÜZE FIRLATILDI

İsrail basını, İran'dan 2 füze fırlatıldığını ve bunların hava savunma sistemlerince ima edildiğini iddia etti. Haberde ayrıca İsrail'in kuzeyinde herhangi bir isabet olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu bir süre sonra halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu.

İsrail-İran Savaşı sona mı erdi? Trump "Ateşkesi ihlal etmeyin" dediİsrail-İran Savaşı sona mı erdi? Trump "Ateşkesi ihlal etmeyin" dedi

Son Haberler
Gümüş fiyatları ateşkesle nefes aldı
Gümüş fiyatları ateşkesle nefes aldı
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti! İstanbul'da güpegündüz 200 bin liralık altın çaldılar: Kameralar her anı kaydetti
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti! İstanbul'da güpegündüz hırsızlık...
Kuraklık arıcılığı vurdu: Bal üretimi yarı yarıya düştü
Kuraklık arıcılığı vurdu: Bal üretimi yarı yarıya düştü
Güney Afrika ekonomisinde beklenmedik düşüş
Güney Afrika ekonomisinde beklenmedik düşüş
Giriş yasağı kalktı ama sahiller dolmadı!
Giriş yasağı kalktı ama sahiller dolmadı!