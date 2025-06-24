Ateşkes ilan edilmişti! İsrail ve İran'dan karşılıklı misilleme

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı operasyon sonrası İran ile misillemeler gerçekleşen çatışmalara hafta sonu ABD de dahil olmuştu. ABD, İran'a ait nükleer tesisleri vurduğunu ilan etmişti.

İran'ın dün gece Irak ve Katar'daki ABD üslerine füzelerle vurarak yanıt vermişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in ateşkes konusunda adım attıklarını duyurdu.

Ateşkes anlaşmasına iki tarafında olumlu yanıt vermesinin üzerinden saatler sonra İran, İsrail'e füze ateşledi. İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığını duyurdu.

TAHRAN’DAKİ HEDEFLERİ VUR EMRİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu

İSRAİL BASINI: 2 FÜZE FIRLATILDI

İsrail basını, İran'dan 2 füze fırlatıldığını ve bunların hava savunma sistemlerince ima edildiğini iddia etti. Haberde ayrıca İsrail'in kuzeyinde herhangi bir isabet olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu bir süre sonra halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu.

İsrail-İran Savaşı sona mı erdi? Trump "Ateşkesi ihlal etmeyin" dedi