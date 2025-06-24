Ateşkes muamması sonrası Trump’tan ilk açıklama: İsrail’e sert mesaj verdi

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara ABD de dahil olmuştu. ABD uçakları İran’ın nükleer tesislerine saldırılar düzenlemişti. ABD’nin saldırıları sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, ateşkesten 48 saat sonra ise iki ülke arasındaki savaşın resmen sona ereceğini duyurmuştu.

Ateşkesin ilan edilmesi sonrası ise tehlikeli bir gelişme yaşandı. İsrail, İran’ın yine füzelerle saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Ancak İran yaptığı açıklamada ateşkese sadık kaldıklarını ve İsrail’e füze atmadıklarını duyurdu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E SERT MESAJ

Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanması sonrası ABD Başkanı Trump’tan ilk açıklama geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ve İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

İran’ın nükleer çalışmalarını yapamayacağını belirten Trump İsrail’e sert mesaj verdi. İsrail’in füzelere karşılık vermemesi gerektiğinin altını çizen Trump, "İsrail, o bombaları atmayın. Yaparsanız bu büyük bir ihlaldir. Pilotlarınızı hemen eve gönderin!" dedi.

İsrail, füzelerin düşmesi sonrası yaptığı açıklamada İran’a sert karşılık vereceklerini söylemişti.