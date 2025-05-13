Ateşkes Pakistan Borsası'na iyi geldi

Pakistan Borsası’nda son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Pakistan Menkul Kıymetler Borsası’nda gösterge endeksi olan KSE 100, 118 bin 600 seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesine yaklaştı. Endeks, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşten bu yana yüzde 17 oranında yükselerek yatırımcıların risk iştahının arttığını ortaya koydu. Bu yükselişte, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan askeri gerginliğin sona ermesi ve iki ülkenin karşılıklı ateşkese varması etkili oldu. Ateşkes, iki ülke arasında onlarca yılın en ciddi çatışmalarından biri olarak nitelendirilen hava saldırıları ve uçak düşürme olaylarının ardından sağlandı.

Hindistan ve Pakistan arasında kırılgan ateşkes

IMF'DEN 2.4 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Yatırımcıların moralini artıran bir diğer gelişme ise Uluslararası Para Fonu’nun Pakistan’a verdiği ek mali destek oldu. IMF, ülkeye 1 milyar dolarlık acil ödeme yaparken, ayrıca 1.4 milyar dolarlık yeni bir iklim dayanıklılık programı da başlattı. Bu destekler, Pakistan ekonomisine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sundu. Özellikle iklim dayanıklılığı alanında yapılacak projelerin, uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Borsa günün ilk yarısında geriledi! (13.05.2025)

FAİZ İNDİRİMİ KREDİ MALİYETLERİNİ AZALTTI

Ekonomik toparlanmayı destekleyen bir diğer önemli adım ise Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Banka, 2025 yılının ilk faiz indirimi kapsamında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 11 seviyesine çekti. Daha önce yüzde 22 ile rekor düzeye çıkan faiz oranı, yatırım ve kredi kullanımını olumsuz etkiliyordu. Bu adımın, piyasada likiditeyi artırarak büyümeyi hızlandırması bekleniyor. Son yükseliş dalgası, perakende ticaret, kamu hizmetleri ve lojistik sektörlerinde yoğunlaştı.