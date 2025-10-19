İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a hava saldırıları düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü.

Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.

AŞIRI SAĞDAN TAM GÜÇLE SALDIRI ÇAĞRISI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.

Gazze'nin güneyindeki İsrail'in yaptığı yıkımla neredeyse dümdüz hale gelen Refah bölgesi, İsrail ordusunun konuşlandığı "sarı hat" bölgesinde yer alıyor.

İsrail'in silahlandırdığı Gazze'deki Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çetelerin sosyal medya paylaşımları, Gazze'nin Refah bölgesinde bulunduklarına işaret etmişti.