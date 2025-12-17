Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında yaşanan askeri gerilim yeniden tırmanırken, karşılıklı füze saldırıları ve topçu atışlarının sürdüğü bölgelerde can kaybının yaklaşık 40’a ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Bu ayın başlarında yeniden alevlenen çatışmalar, iki ülke arasında uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıklarının ardından yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen sınır hattında silahlar susmadı.

Çatışmalarda yaralanan çok sayıda Kamboçyalı asker, sınır bölgelerine yakın hastanelerde tedavi altına alındı. Tayland güçlerinin açtığı ateş sonucu sağ elini kaybeden Kamboçyalı asker Nguon Sinet’in, Banteay Meanchey eyaletindeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hastanelerde yaralı askerlerin yanı sıra yakınlarının da bekleyişi sürerken, bölgedeki gerilimin ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.