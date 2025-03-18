Ateşkesi bozan İsrail Gazze'yi vurdu! Ölen sayısı hızla artıyor

İsrail'in ateşkese tek taraflı son vermesinin ardından saldırılarında çok sayıda Gazzeli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'de evleri, camileri, okulları, barınakları ve mülteci çadırlarını hedef aldığı belirtildi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var.

İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlattığı geniş çaplı saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi katletti. Filistin haber ajansı WAFA ölü sayısının hızla arttığını duyurdu. Haberde enkaz altında çok sayıda kişi bulunduğu da söylendi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı aktarıldı.

HAN YUNUS'TA ÇADIR BOMBALANDI

Gazze'de devam eden ağır hava bombardımanında onlarca Filistinli sivilin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara düzenlenen saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA CENAZE HASTANELERE GÖNDERİLİYOR

Kuzeydeki Gazze kentine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının ulaştığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.