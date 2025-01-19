Ateşkesin ardından yardım tırları Gazze’ye ulaştı

BM Dünya Gıda Programı'nın insani yardım taşıyan tırlarının ilk bölümü, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) insani yardım taşıyan tırlarının ilk bölümü, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladı.

BM'nin merkezi Roma'daki kuruluşlarından WFP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Gazze'de ateşkesin başlamasıyla insani yardım konvoylarının Mısır'dan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na hareket ettiği bildirildi. Açıklamada, "WFP tırları, Zikim ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden Gazze'ye girmeye başladı. İlk tırlar, çaresiz, ihtiyaç sahibi insanlar için hayat kurtarıcı buğday unu ve hazır gıda paketleri taşıyor. WFP, Mısır, Ürdün ve İsrail'deki sınır kapılarından geçen insani koridorlardan günlük olarak gıda teslim etmeyi amaçlıyor. Bu ateşkes, insani müdahale için kritik önem taşıyor. Güvenlik ve erişim sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.