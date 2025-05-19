Ateşle oyun evi kullanılmaz hale getirdi

Kaynak: İHA
Ateşle oyun evi kullanılmaz hale getirdi

Yozgat’ta bir binanın zemin katındaki dairede iddiaya göre 16 yaşındaki çocuğun ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale gelirken, evin sahibi yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Mahallesi Altay Sokak'ta bir binanın zemin katında yaşayan Şerife Uçar'a ait evde iddiaya göre 16 yaşındaki torununun ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınırken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangın söndürüldükten sonra evinin son durumunu gören yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.
Baba Yasin Uçar, "Benim cahil bir oğlum var, 15-16 yaşlarında. Oğlan gelmiş, evde yangın çıkmış. Olay bu. Zarar büyük. Yapacak bir şey yok" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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