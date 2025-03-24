ATGB'den sert açıklama

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), yaşanan gözaltılarla ilgili “Gazetecilik suç değildir” başlığı altında bir basın açıklaması yayımladı. ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu imzasıyla yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanması, Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması ve son olarak gazetecilere yönelik operasyonların, Türkiye’de demokratik haklara ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların geldiği noktayı gözler önüne serdiği ifade edildi.

ATGB, bu gelişmenin yalnızca Türkiye'nin iç meselesi olmadığını ve Avrupa’nın yaşananları büyük kaygıyla izlediğini vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye’de hukukun siyasi amaçlara alet edilmesi endişe verici boyutlara ulaştı" denilerek, adaletin bağımsızlığına ve hukuk devletine acilen dönülmesi çağrısı yapıldı. ATGB, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesini sert bir dille eleştirerek şu mesajı verdi: