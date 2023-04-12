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Athena Gökhan'dan sitem dolu paylaşım. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş

Sosyal medyada gündeme dair her zaman fikrini söyleyen ve siyasileri de çekinmeden eleştiren Gökhan Özoğuz son paylaşımıyla dikkat çekti. "Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş..." diyerek bakın ne paylaştı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:28
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Athena Gökhan Özoğuz'dan sitem dolu paylaşım.

Athena Gökhan'dan sitem dolu paylaşım. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş
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Editör: Osmancan EROK

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım yapılırken parti listeleri de ortaya çıkmıştı. Kimini sevindiren kimini üzen listeler günlerdir sosyal medyada konuşuluyor. Şarkıcı Gökhan Özoğuz da seçim gündemi sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SİYASET YORUMU

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz paylaşımında "Bunca zamandır çok fazla şey gördük, yaşadık, inandık sonra baktık ki hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Siyaset is CRİNGE [Utandırıcı]" dedi.

Ünlü şarkıcının sözleri sosyal medyada gündem oldu ve bazı takipçiler bu sözleri kime söylediğini merak etti. Ancak şarkıcı konuya dair başka yorumda bulunmadı.

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