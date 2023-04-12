Athena G�khan'dan sitem dolu payla��m. Hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�

Edit�r: Osmancan EROK

T�rkiye Genel Se�imleri i�in geri say�m yap�l�rken parti listeleri de ortaya ��km��t�. Kimini sevindiren kimini �zen listeler g�nlerdir sosyal medyada konu�uluyor. �ark�c� G�khan �zo�uz da se�im g�ndemi sonras�nda dikkat �eken bir payla��m yapt�.

S�YASET YORUMU

Athena Grubu'nun solisti G�khan �zo�uz payla��m�nda "Bunca zamand�r �ok fazla �ey g�rd�k, ya�ad�k, inand�k sonra bakt�k ki hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�. Siyaset is CR�NGE [Utand�r�c�]" dedi.

�nl� �ark�c�n�n s�zleri sosyal medyada g�ndem oldu ve baz� takip�iler bu s�zleri kime s�yledi�ini merak etti. Ancak �ark�c� konuya dair ba�ka yorumda bulunmad�.