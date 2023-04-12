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  • Athena G�khan'dan sitem dolu payla��m. Hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�

Athena G�khan'dan sitem dolu payla��m. Hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�

Sosyal medyada g�ndeme dair her zaman fikrini s�yleyen ve siyasileri de �ekinmeden ele�tiren G�khan �zo�uz son payla��m�yla dikkat �ekti. "Hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�..." diyerek bak�n ne payla�t�.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:28
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Athena G�khan �zo�uz'dan sitem dolu payla��m.

Athena G�khan'dan sitem dolu payla��m. Hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�
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Edit�r: Osmancan EROK

T�rkiye Genel Se�imleri i�in geri say�m yap�l�rken parti listeleri de ortaya ��km��t�. Kimini sevindiren kimini �zen listeler g�nlerdir sosyal medyada konu�uluyor. �ark�c� G�khan �zo�uz da se�im g�ndemi sonras�nda dikkat �eken bir payla��m yapt�.

S�YASET YORUMU

Athena Grubu'nun solisti G�khan �zo�uz payla��m�nda "Bunca zamand�r �ok fazla �ey g�rd�k, ya�ad�k, inand�k sonra bakt�k ki hi�bir �ey g�r�nd��� gibi de�ilmi�. Siyaset is CR�NGE [Utand�r�c�]" dedi.

�nl� �ark�c�n�n s�zleri sosyal medyada g�ndem oldu ve baz� takip�iler bu s�zleri kime s�yledi�ini merak etti. Ancak �ark�c� konuya dair ba�ka yorumda bulunmad�.

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