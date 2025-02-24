Athena Gökhan'a derbi şoku! Sosyal medya hesabından isyan etti

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Athena Gökhan'a derbi şoku! Sosyal medya hesabından isyan etti

Galatasaray hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında dava açılan Athena grubu solisti Athena Gökhan'a seyirden yasaklama cezası verilmişti. Derbi için deplasman otobüsüne giden Gökhan Özoğuz, yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, geçen yıl verdiği bir konserde Galatasaray Spor Kulübü hakkında sarf ettiği "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" sözleri nedeniyle büyük tartışmalara yol açmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün başvurusu üzerine Gökhan Özoğuz hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma başlatıldı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Özoğuz'a seyirden yasaklama cezası verilmişti.

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Özoğuz, sosyal medya hesabından duruma isyan eden bir paylaşımda bulundu:

Bugün isminin geçtiği tezahuratı dinleyeme Rams Park gelmek için
@Fenerbahce
Kulübün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım.
Uygulatanlara teşekkür ediyorum benim için bir şeref masalyadır!
Doğruları söylemek hak savunmak.
takımımın hakkını heryerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim.
BEN FENERBAHÇELİYİM .
Hak hukuk adalet isterim #GSvsFB

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