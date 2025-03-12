Athena Gökhan'ın ikiz kardeşi Hakan Özoğuz da boşanıyor

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Athena Gökhan'ın ikiz kardeşi Hakan Özoğuz da boşanıyor

Athena Gökhan'dan sonra ikiz kardeşi Hakan Özoğuz'un 10 yıllık evliliğini bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Ünlü şarkısı Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünya evine girmişti.

Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu olan ünlü çift, 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız noktalamıştı. Şimdi de Hakan Özoğuz'un iki yıldır boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya’da yaşayan eşi Selin Özoğuz’dan ayrılmak isteyen Hakan Özoğuz, 10 yıllık evliliğini sonlandırmak için iki yıldır uğraşıyor.

2015 yılında Berlin’de evlenen çiftin bir oğlu bulunuyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya’da yaşamaya devam ediyor.

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