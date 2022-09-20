﻿Athena Hakan’a lenfoma teşhisi kondu

Athena grubunun gitaristi ve solist Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yayınladığı habere göre 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördü.

Tedavi nedeniyle bir süredir Athena'nın bazı konserlerine katılmayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.