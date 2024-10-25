Athletic Club, Avrupa Ligi'nde zor bir galibiyet aldı

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Athletic Club, Avrupa Ligi'nde zor bir galibiyet aldı

Athletic Club, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag karşısında zorlu bir mücadele sonucu 1-0 galip geldi. Kaleci Julen Agirrezabala, yaptığı kurtarışlarla İspanyol ekibini ayakta tutarak üç puanı getiren isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Club, Slavia Prag'ı sahasında 1-0 yenerek gruptaki puanını yediye çıkardı. Ancak İspanyol ekibi, Çekya Ligi liderine karşı oldukça zorlandı. Slavia Prag, maç boyunca etkili pozisyonlar yakalayarak en az bir puan almayı hak ettiğini gösterdi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren Slavia Prag, Athletic’e baskı kurarak oyun temposunu belirledi. Simon Michez’in şutunu uçan bir kurtarışla çıkaran kaleci Julen Agirrezabala, 12. dakikada El Hadji Diouf’un kafa vuruşunu da engelledi. Maçta %60’ın üzerinde topa sahip olan konuk ekip, etkili ataklarla gol aradı.

27. dakikada Athletic penaltı bekledi; ancak VAR incelemesi sonrası Gorka Guruzeta’nın pozisyonda faul yaptığı tespit edilerek karar iptal edildi. Golü ise 33. dakikada Nico Williams’ın defans oyuncusuna çarpan şutu getirdi.

İkinci yarıda Slavia Prag tekrar baskıyı artırırken, Agirrezabala Lukas Provod ve Thomas Chory'nin şutlarını da kurtararak takımını ayakta tuttu. Maç boyunca 1,98 metre boyundaki Chory’den faydalanmaya çalışan Slavia, net fırsatlara ulaşmakta zorluk çekti.

Günün diğer maçında Real Sociedad, Maccabi Tel Aviv’i Belgrad’da oynanan karşılaşmada 2-1 yendi. Jon Pacheco ve Sergio Gomez’in golleriyle üstünlük kuran İspanyol temsilcisi, grubunda ilk galibiyetini aldı.

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