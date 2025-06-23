Atık kapaklardan sanat şaheserlerine... Otizmli bireylerin ilham veren hikayesi

Otizmli bireyler, atık kapakları sanatsal eserlere dönüştürerek hem çevre bilincini artırıyor hem de toplumsal önyargıları yıktı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçirilen projeler, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin oluşturucu potansiyelini gözler önüne serdi. Bu girişimler, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenerek, otizmli bireylerin sosyal entegrasyonuna katkı sağladı.

Düzce’de bir grup otizmli genç, yerel bir atölyede plastik kapakları toplayarak mozaik tablolar, heykeller ve dekoratif objeler üretti.

Proje, sadece çevre kirliliğini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda otizmli bireylerin motor becerilerini ve sosyal iletişimlerini güçlendirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Otizmli bireylerin sanatsal faaliyetlere katılımının, bilişsel ve duygusal gelişimlerine olumlu etkileri olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Steven Stagg’in yürüttüğü bir araştırma, sanat temelli etkinliklerin otizmli bireylerde öz güveni artırdığını ve sosyal becerileri geliştirdiğini ortaya koydu. Stagg, “Sanat, otizmli bireylerin kendilerini ifade etmeleri için güçlü bir araç. Bu tür projeler, onların topluma katkıda bulunma hissini pekiştiriyor” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Barry Gordon ise, otizmli bireylerin detay odaklı düşünme yeteneklerinin sanatsal üretimde avantaj sağladığını belirtti. Gordon’a göre, atık kapaklar gibi basit malzemelerle çalışmak, otizmli bireylerin odaklanma ve problem çözme becerilerini güçlendirerek, “Bu tür etkinlikler, beyindeki ödül mekanizmasını harekete geçirerek bireylerin motivasyonunu artırıyor” diye ekledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE TOPLUMSAL ETKİ

Türkiye’de özel eğitim alanında çalışan uzmanlar, bu tür projelerin otizmli bireylerin toplumsal kabulünü artırdığına dikkat çekti.

Projenin çevre boyutu da dikkat çekti. Çevre uzmanları, atık kapakların geri dönüşümle sanata dönüştürülmesinin, Türkiye’de plastik atık sorununa yaratıcı bir çözüm sunduğunu vurgulayarak, “Yılda milyonlarca ton plastik atık üretiliyor. Otizmli bireylerin bu projesi, geri dönüşüm farkındalığını artıran bir model” dedi.

OTİZMLİ SANATÇILARDAN İLHAM VEREN ESERLER

Düzce’deki atölyede çalışan 19 yaşındaki Genç, atık kapaklardan yaptığı renkli bir mozaik tabloyla yerel bir sergide büyük beğeni topladı.

İstanbul’daki atölyede ise genç kız, kapaklardan tasarladığı bir heykelle çevre temalı bir yarışmada ödül kazandı. Bu projeler, otizmli bireylerin sadece sanatla sınırlı kalmayan potansiyellerini de ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tür girişimlerin yaygınlaşmasıyla otizmli bireylerin iş gücüne katılımının artabileceğini belirtti.

İngiltere’de otizm üzerine çalışan Dr. Anna Remington, “Sanat temelli projeler, otizmli bireylerin mesleki beceriler kazanmasına zemin hazırlıyor. Bu, uzun vadede ekonomik bağımsızlıklarını destekleyebilir” dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIŞ

Otizmli bireylerin atık kapakları sanata dönüştürmesi, çevre bilinci ve sosyal farkındalığı bir araya getiren nadir projelerden biri.

Türkiye’de bu tür çalışmaların artması, hem otizmli bireylerin topluma entegrasyonunu hızlandırıyor hem de çevre sorunlarına oluşturucu çözümler sundu.

Dr. Stagg, “Bu eserler, otizmli bireylerin dünyayı nasıl gördüğünü ve nasıl değiştirebileceğini gösteriyor” dedi.