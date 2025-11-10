Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağı işletmesinin atık sularını dereye boşalttığı tespit edildi.

Jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleriyle birlikte bölgede yaptığı incelemelerde, işletmenin atık sularını usulsüz şekilde dereye boşalttığını belirledi. Denetimlerde vatandaşların ağaç ve tarım alanlarının da olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Yetkililer, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerin süreceğini bildirerek, benzer ihlallerde gerekli cezai süreçlerin işletileceğini kaydetti.