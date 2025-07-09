Atık suyun arıtılmadan deşarjı nedeniyle 6 milyon lira ceza!

Kaynak: AA
Atık suyun arıtılmadan deşarjı nedeniyle 6 milyon lira ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde, kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) 6 milyon 687 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 24 çevre laboratuvarının desteğiyle 50 denetim ekibince 23 Haziran'da başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, denize deşarj edilen sudan numune alındığı, analiz sonucunda ise söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğunun tespit edildiği ve 3 Temmuz'daki takip denetiminde de söz konusu deşarjın sürdüğünün belirlendiği, bu nedenle BASKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 6 milyon 687 bin lira ceza verildiği belirtildi.

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