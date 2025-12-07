Trabzon / Abdulvahap Uludüz

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına katılım ve destekler artarak devam ediyor. İlçe genelinden toplanan atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasından elde edilen gelirler de, burs kampanyasına bağışlandı. 14 öğrenciye burs olacak gelirler, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan tarafından Kaya’ya teslim edildi. Gösterilen çalışmalar ve duyarlılık için Müdür Ezgi Kazan ve personeline teşekkür eden Kaya, “Bu iyilik hareketi sayesinde bu ay 14 öğrencimize burs verebileceğiz. Atık yağları lavabolara dökmek yerine geri dönüşüme kazandıran vatandaşlarımıza ve sizlerin gayretli çalışmalarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

1 AYDA 950 LİTRE ATIK YAĞ TOPLANDI

Atık yağ bilinçlendirme kampanyasıyla çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan, hem bilinçlenen vatandaş sayısının hem de toplanan atık miktarının her geçen gün arttığını ve son 1 ay içerisinde 950 litre atık yağ toplandığını söyledi.

BAŞKAN KAYA'DAN ÇAĞRI

Atık yağların lavabolara dökülmemesi ve gelişigüzel şekilde çevreye bırakılmaması çağrısını yineleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesi, çevreyi koruyan ve öğrencilerin eğitim hayatına destek olan bu iyilik hareketine katılmaya davet etti.

14 ÖĞRENCİYE BURS

Yapılan çalışmalarla vatandaşlardaki duyarlılığın arttığına dikkat çeken Başkan Kaya şunları söyledi:

“Sıvı yağlar belli bir kullanımdan sonra genelde bilinçsiz bir şekilde lavabolara dökülüyordu. Bunun kıymetini bilenler saklıyordu ama konuştuğum birçok kişi, “Ortahisar Belediyesi’nin böyle bir çalışması olduğunu bilmiyorduk, biz atık yağları lavaboya döküyorduk” dedi. Oysa bu atık yağlar, milli bir servet. Atık yağlar lavaboya dökülünce oradan akarsularımıza, göllerimize ve denizlerimize ulaşıyor ve oradaki canlı yaşamını alt üst ediyor. Ayrıca lavaboları da tıkıyor, alt yapıya zarar veriyor. Biz Ortahisar Belediyesi olarak bu milli serveti topluyoruz. Bu konuda bir farkındalık çalışması başlatmıştık, ondan sonra vatandaşlarımız daha büyük bir duyarlılık göstererek kampanyamıza katılmaya başladılar. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz atık yağları işletmelerden, restoranlardan, evlerden toplayarak öğrencilerimiz için başlattığımız burs kampanyamıza ciddi sayılabilecek bir katkı topladı. Onların yaptığı bu iyilik hareketi sayesinde bu ay 14 öğrencimize burs verebileceğiz. Değerli Başkan Yardımcımıza, Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum”

'İYİLİK HAREKETİ'

"Herkesi çevreyi koruyan ve öğrencilerin eğitim hayatına destek olan iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum” diyen Başkan Kaya, şöyle konuştu:

“Bütün vatandaşlarımızı hem doğayı, çevremizi, sularımızdaki canlı yaşamımızı koruyan hem de öğrencilerimize burs desteği sağlayan bu iyilik hareketine katılmaya, atık yağları lavabolara dökmemeye, biriktirmeye ve Belediyemizin Sıfır Atık Müdürlüğüne, muhtarlıklarımıza ve atık yağ toplama noktalarına getirmeye davet ediyorum. Bu yağları nakde dönüştürüyoruz ve bunu da ihtiyaçlı öğrencilerimize burs olarak veriyoruz. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.”