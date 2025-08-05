Atıklardan sanat şöleni! Çöldeki hazine

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, atık malzemeler sıradan bir çöp yığını olmaktan çıkıp sanat eserine dönüştürdü.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde görev yapan dört yetkin eğitmen, çevre bilinci ve sanatsal oluşturuculuğu bir araya getirerek atık malzemelerden etkileyici maketler, minyatürler ve rölyefler üretiyor.

Saat kulelerinden köy evlerine, tramvaylardan gemilere kadar geniş bir yelpazede eserler ortaya koyan bu ekip, geri dönüşümün sanatsal potansiyelini gözler önüne serdi.

Bu projenin temelinde, atıkların yalnızca çöp olmadığı, aksine değerli birer hammadde olarak yeniden kullanılabileceği fikri yatıyor.

Eğitmenler, ahşap, plastik, metal ve tekstil gibi çeşitli atık malzemeleri titizlikle toplayarak, her birini sanatsal bir ifadeye dönüştürdü.

Ortaya çıkan eserler, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda çevre bilinci oluşturma açısından da büyük yankı uyandırdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Atık malzemelerin sanatsal dönüşümü, dünya genelinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi açısından giderek daha fazla dikkat çekti.

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde Tekstil Koruma Bölümü Sorumlusu Janina Poskrobko, atık malzemelerin sanatta kullanımının kültürel mirası koruma ve çevre bilinci oluşturma açısından kritik olduğunu vurguladı.

Poskrobko, “Atık malzemelerle yapılan eserler, sadece estetik değil, aynı zamanda çevresel bir mesaj taşıyor. Sanat, insanları sürdürülebilirlik konusunda harekete geçirebilir” dedi.

Avustralyalı çevreci sanatçı John Dahlsen ise atık malzemelerle yaptığı heykellerle tanınıyor. Dahlsen, “Plastik atıklar, doğada yüzlerce yıl kalıyor. Bunları sanata dönüştürerek hem çevreye zararlarını azaltıyor hem de insanlara tüketim alışkanlıklarını sorgulatıyoruz” dedi. Dahlsen’in eserleri, atıkların sanatsal potansiyelini küresel ölçekte sergileyen örneklerden biri.