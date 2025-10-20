Ankara Mamak’taki eski çöp depolama alanında hayata geçirilen proje, atıkları enerjiye, enerjiyi ise tarımsal üretime dönüştürüyor. Tesiste açığa çıkan atık ısı, seralarda patates, domates, çilek, salatalık ve son dönemin gözde meyvesi yaban mersini yetiştirmek için değerlendiriliyor.

32 dönümlük alanda özel izolasyon membranı ile kaplanan yüzey üzerine yerleştirilen 16 bin saksıda yaban mersini üretimi başlatıldı. Tam verim yılına ulaşıldığında yıllık üretimin 60 ton olması hedefleniyor. Böylece proje, çevreyi korurken aynı zamanda yüksek ekonomik katma değer de yaratacak.

ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü ve Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, projenin Türkiye’nin döngüsel ekonomi vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti. Öner, Mamak sahasının “çöp enerjiye, enerji üretime, üretim yeniden topluma dönüyor” anlayışıyla kent tarımı, karbon nötr üretim ve yerli tohum geliştirme için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Öner, bu projenin tüm büyükşehirler için yeni nesil tarım ekonomisinin yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi konusunda Türkiye’ye örnek olacağını ifade etti.