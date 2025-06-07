Atıl alan, çevre düzenlemesiyle hayat buldu

Demirci'nin Şehreküstü Mahallesi Kayabaşı mevkiinde yer alan yaklaşık 2 bin metrekarelik alan, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Alanda yapay şelale dekorasyonu, yürüyüş yolları, seyir terasları, çiçeklendirme, dekoratif ışıklandırma ve kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapıldı. Şelalenin bulunduğu yamaçlar ahşap dekoratif ağaçlarla süslenirken, çevresine yapılan yürüyüş yolları ve oturma alanlarıyla vatandaşların özellikle yaz akşamlarında keyifle vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan oluşturuldu.

Toplam 45 gün süren çalışmalar sonucunda gece aydınlatması ve su sistemleri tamamlanan yapay şelale, vatandaşların hizmetine sunuldu.

"DEMİRCİ'YE YENİ BİR CAZİBE ALANI KAZANDIRDIK"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Şehreküstü Mahallesindeki bu alan mezbelelik bir durumdaydı. Belediyemiz olarak çalışmalara hızla başlayarak 45 gün içerisinde özel ışıklandırması, yürüyüş ve oturma alanları, seyir terasları ve dekoratif düzenlemesi ile yapay bir şelaleye dönüştürdük. Vatandaşlarımız özellikle yaz akşamlarında aileleri birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı hazırladık. Yapay şelaleyi ilçemizin hizmetine sunarak, yıllardır kötü bir görünüme son verirken, Demirci'ye yeni bir cazibe alanı kazandırdık." dedi.

ŞELALE ARKASINA DEMİRCİ EVİ YAPILACAK

Şelalenin arkasında yer alan eski bir yapının da projeye dahil edildiğini belirten Başkan Kara, "Şelalenin hemen arkasında bulunan eski yapının dış cephesini restore ederek tarihi bir Demirci Evi görünümüne kavuşturacağız. Kayabaşı Şelalesi, bu ek dokunuşla birlikte hem estetik hem de kültürel bir değer taşıyacak. İlçemizin girişinden başlayarak kavşak ve meydan düzenlemeleriyle Demirci'nin çehresini değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

PRESTİJ CADDESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Kara, Demirci'de yürütülen diğer projeler hakkında da bilgi vererek, "Üniversite Caddesi'ni de prestij caddesi olarak yeniden düzenliyoruz. Dekoratif aydınlatmalar, kent mobilyaları ve kaldırım düzenlemeleriyle çok yakında halkımızın kullanımına sunacağız." diye konuştu.