Atıl çiftlik alev alev yandı

Kaynak: İHA

Mersin'de bir süredir atıl vaziyette bulunan eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 4 saatin sonunda söndürüldü.

Geceyi aydınlatan yangın Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi'nde yer alan ana trafo merkezinin 150 metre üstünde atıl durumdaki çiftlikte meydana geldi. Eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta bulunduğu çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw401844-08.jpg

Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Mersin'den ve Erdemli'den 6 itfaiye aracı, iş makinesi ve su tankeri sevk edildi. Yaklaşık 25 kişilik itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

aw401844-07.jpg

Bölgenin tamamen bahçelerle kaplı ve trafo merkezi olması nedeniyle alevlerin sıçramaması için mücadele eden itfaiye ekipleri önce yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın 4 saatin sonunda söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

aw401844-01.jpg

aw401844-02.jpg

aw401844-03.jpg

aw401844-04.jpg

aw401844-05.jpg

aw401844-06.jpg

Son Haberler
Hayırsever kadın terk edilmiş köpeği hayata döndürdü
Hayırsever kadın terk edilmiş köpeği hayata döndürdü
Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki
Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki
Ramazan öncesi işletmelere sıkı denetim
Ramazan öncesi işletmelere sıkı denetim
Golf turnuvasında ilginç olay: Billy Horschel ile timsah karşı karşıya
Golf turnuvasında ilginç olay: Billy Horschel ile timsah karşı karşıya
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu