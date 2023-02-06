Atılım Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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