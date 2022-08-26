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Atılım Üniversitesi personel alacak

Atılım Üniversitesi 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:31
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Atılım Üniversitesi personel alacak

Atılım Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete’de Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 10.09.2022 tarihine kadar ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.”denildi.

ARANILAN BELGELER:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Resimli öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

ARANILAN NİTELİKLER:

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:

Aranılan Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için)

10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

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