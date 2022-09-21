Atılım Üniversitesi personel alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 06.10.2022 tarihine kadar ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.” Denildi.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN ARANILAN BELGELER:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Resimli öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)