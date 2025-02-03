Atilla Kurtiş, Nexans’ın Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanlığı’na Atandı

Elektrifikasyon alanında dünya genelinde 41 ülkede 60’tan fazla fabrika ve 28 bin 500 çalışanıyla faaliyet gösteren Nexans, sürdürülebilir enerji çözümleri ve yüksek teknoloji kablolar alanında önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Atilla Kurtiş, yeni dönemde Nexans’ın Ortadoğu ve Afrika operasyonlarına liderlik edecek ve bu bölgedeki 750 milyon euro’luk iş hacmini yönetecek. Şirketin global büyüme stratejisinde önemli bir rol oynayan bu atama ile Kurtiş; üç kıtada faaliyet gösteren 9 fabrikanın sorumluluğunu üstlenerek, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Nexans yeni dönemde dünya genelinde 41 ülkeye yayılan operasyonlarını, 14 kişilik Grup İcra Kurulu liderliğinde yürütecek ve bu 14 kişiden biri de Türkiye’den Atilla Kurtiş olacak.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK VE NET SIFIR EMISYON HEDEFI

Nexans, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdü çerçevesinde Türkiye’de başlatılan pek çok yatırımı hızlandırmayı planlıyor. Denizli Fabrikası’nın 2030 hedefleri doğrultusunda yılda 900 ton karbon salınımını önleme planı, bu taahhüdün önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. “Yeşil fabrika” konseptiyle hayata geçirilen projeler sayesinde enerji verimliliği artırılırken, daha az karbon salımı hedefleniyor. Şirketin kendine özgü E3 (Ekonomi, Ekosistem, Ekip Bağlılığı) yönetim modeli de bu dönüşüme rehberlik ediyor.

17 YILLIK NEXANS TECRÜBESI

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Atilla Kurtiş, Nexans’ın sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alan projeleri Ortadoğu ve Afrika bölgesinde de devam ettireceklerini belirtti: “2007 yılında katıldığım Nexans ailesinde 17. yılımın sonunda, ekibimle birlikte elde ettiğimiz başarıları, Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Elektrifikasyonun geleceğine yön verme vizyonumuzla, küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız enerji dönüşümünün içinde yer almak, yenilenebilir kaynakları ve sürdürülebilir üretim süreçlerini yaygınlaştırmak benim için stratejik bir öncelik olacak. Yeni dönemde, üç kıtada yer alan, biri yapım aşamasındaki toplam 9 fabrikamızda hem karbon ayak izini düşürmeye hem de inovasyon odaklı çözümlerle müşterilerimize katma değer sunmaya odaklanacağız. Türkiye’de elde ettiğimiz ‘En Dijital Fabrika’ unvanı ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar, bizi bu bölgelerde de liderliğe taşıyacak önemli dayanaklarımız olacak.”

NEXANS HAKKINDA

Yüzyılı aşkın bir süredir gezegenimizin elektrifikasyonunda önemli rol oynayan Nexans, elektrifikasyonun geleceğine de liderlik ediyor. Grup, 41 ülkede yaklaşık 28.500 kişiyle herkesin erişebileceği, güvenli, sürdürülebilir ve karbondan arındırılmış yeni elektrik dünyasının yolunu açıyor. 2023 yılında standart satışlardan 6,5 milyar Euro gelir elde eden Nexans, dört ana iş alanında, kablo sistemleri ve hizmetlerinin tasarımı ve üretiminde lider: İletim, Şebeke, Kullanım ve Endüstri & Çözümler. Nexans, sektöründe sürdürülebilir girişimleri destekleyen ve dünya çapında dezavantajlı toplulukların enerjiye erişimini sağlama amacıyla bir Vakıf kuran ilk şirkettir. Ayrıca, Nexans, küresel iklim eyleminde lider olarak CDP İklim Değişikliği A Listesi'nde yer almakta ve 2050 yılına kadar Net-Sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ederek, Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile uyum içinde hareket etmektedir.

Nexans. Electrify the future.

Nexans, Euronext Paris, bölüm A'da listelenmiştir. Daha fazla bilgi için www.nexans.com.