Atilla Szalai'den veda mesajı: Bu bir ayrılık değil

Fenerbahçe'nin son 3 sezonda gösterdiği performans ile Avrupa takımlarının radarında olan Attila Szalai, Sarı Lacivertli takımdan ayrılıyor.

Atilla Szalai'den veda mesajı: Bu bir ayrılık değil

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Hoffenheim'e transferi için İstanbul'dan ayrıldı. Macar Stoper, havaalanında açıklamalarda bulundu.

İşte Szalai'nin açıklamaları;

-Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım.

-Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar. Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı.

-Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim.

2020-2021 sezonunda takıma katılan Atilla Szalai, Süper Lig'de toplamda 84 maça çıktı. Bu maçlarda ise 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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