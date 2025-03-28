Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?

Attila Taş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından süren eylemlere ve gözaltılara sessiz kalan Haluk Levent ve Cem Yılmaz’a açtı ağzını yumdu gözünü.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevinden alınması sonrası ülkedeki protestolar ve eylemler devam ediyor. Eylem hak ve özgürlük için direniş gösteren öğrencilere polis sert müdahalede bulunup gözaltına alıyor.

ATTİLA TAŞ İKİ ÜNLÜYE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, kişisel sosyal medya hesabından iki ünlüyü işaret ederek onların sessizliğini eleştirdi.

“DAYAK YİYEN GENÇLERE KÖR SAĞIR”

Önce müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e seslenen Atilla Taş, "Yaşıyor musun hemşo? Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır, para yok işin içinde çünkü! Plastik mermiyle kör olan çocuklar var! Yemiyor mu iki ses!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

“CEMCİM KAÇ PARAYA ATARSIN Bİ TWEETİ?”

Haluk Levent’in ardından bir mesaj daha yayımlayan Taş, bu kez komedyen Cem Yılmaz'ı işaret ederek eleştirdi. "Ölü taklidine devam mı hocam?" sözleriyle ünlü komedyene seslenen Taş, "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun! Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti? Vereceğiz söz" dedi.

Attila Taş’ın bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.