Atilla Türker'e Dünya ödülü

Dünya Spor Yazarları Derneği (AIPS), Ajansspor yazarı Atilla Türker’i araştırmacı gazetecilik dalında özel ödüle layık gördü. Türker, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen törenle ödülünü aldı.
138 ülkeden 1830 spor yazarının katıldığı AIPS’ın geleneksel yarışmasında “Futbolun arka bahçesi” adlı kitabı ile ‘araştırmacı gazetecilik’ dalında özel ödüle layık bulunan Türker’e ödülünü, AIPS Başkanı Gianni Merlo takdim etti.
Dünyanın en prestijli spor ödülü yarışmasını kazanan Türker, 5. kez düzenlenen yarışmada ödül alan ilk Türk gazeteci oldu.
Törende Türkiye’yi, AIPS Başkan Vekili Esat Yılmaer ile AIPS Avrupa Genel Sekreteri Murat Ağca temsil etti.