Atilla Yeşilada: Büyük şok yaşarız

AKP’li medya Yeni Şafak bir süredir Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alıyordu. Kabine kulislerinde ise gidecek isimler arasından Mehmet Şimşek’in isminin de olması dikkat çekiyor. İddiaların ortaya çıkması ve ekonomideki etkisi ise merak konusu oldu. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Şimşek’in görevden alınırsa İmamoğlu operasyonlarından bile daha sert etki edeceğini söylerken, “Türkiye'ye bir daha sıcak para gelmez” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK’IN HEDEF TAHTASINA GEÇTİ

Yeni Şafak’ın 19 Nisan tarihli gazetede Mehmet Şimşek'i doğrudan hedef almıştı. Gazetede; “Bir darbe de Hazine ve Merkez’den” başlıklı haberiyle, faiz kararını “ekonomiye darbe” şeklinde yazılar dikkat çekti. 26 Mayıs’ta da Mehmet Şimşek'i “İş dünyasında faiz isyanı” başlığıyla da eleştiren Yeni Şafak, adeta muhalefet tarzıyla dikkat çekmişti.

ŞİMŞEK KULİSLERİ KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde ise bakan kulisleri dönmeye başladı. Son olarak birkaç bakanın kabineye veda edeceği konuşuluyor. Bu isimler arasında Şimşek’in de olduğu iddia ediliyor. Mehmet Şimşek’in görevden alındığı bir senaryoda ekonomideki yansıması ise merak konusu oldu.

YEŞİLADA: TÜRKİYE'YE BİR DAHA SICAK PARA GELMEZ

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube yayınında ‘Şimşek görevden alınırsa ekonomide ne olur?’ sorusunu yanıtladı. Yeşilada şunları dile getirdi:

“Mehmet Şimşek'i görevden alırsanız bu iki yıldır dünyaya anlatmaya çalıştığımız rasyonel ekonomik politikaların kökten terk ederiz. AKP kadrolarında onun yaptığı görevleri onun kadar layıkıyla icra edecek başka bir isim yok. Çok ciddi bir güven şoku yaşarız. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yarattığı güven şokuna benzemez. Türkiye'ye bir daha sıcak para gelmez.”

İMAMOĞLU OPERASYONLARI EKONOMİYİ DERİNDEN ETKİLEMİŞTİ

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp, ardından tutuklanmıştı. Operasyonların ardı ardına devam etmesinin ekonomiye zararı ise 60 milyar doları aştığı ortaya çıkmıştı. Ekonomideki olumsuz tablo devam ederken Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Şafak’ın radarına takıldı.