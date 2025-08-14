Atilla Yeşilada: Çok zor olacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de konutun hâlâ servet koruma aracı olarak görülmesinin, devlete ve finansal sisteme duyulan güvensizlikten kaynaklandığını belirten Yeşilada, yabancı alıcıların azalması, nüfusun yaşlanması ve yüksek faizlerin kalıcı hale gelmesinin konutun kısa ve uzun vadede prim yapma ihtimalini zayıflattığına dikkat çekti.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, 2026 yılında enflasyonun düşeceği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Yeşilada, sert bir ekonomik durgunluk olmadan kalıcı düşüşün zor olduğunu belirtti. Ücret artışlarının baskılanmasının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken ekonomist, emlak vergisi ve rayiç bedel artışlarının bütçe açığını kapatmada etkili olabileceğini ancak siyasi dirençle karşılaşılabileceğini söyledi.

Yeşilada, tahvil piyasasında ciddi ancak yıkıcı olmayan bir durgunluk yaşandığını belirtti. Hazine’nin yüksek borçlanma ihtiyacı, yabancı yatırımcının ilgisizliği ve bankaların isteksizliği nedeniyle tahvil faizlerinin yüksek seyrettiğini, getiri eğrisinin negatif olmasının da uzun vadeli tahvillere ilgiyi azalttığını aktardı.

2026'DA ÇOK DAHA ZORLU OLACAK

Türk lirasının suni olarak değerli tutulduğunu belirten Yeşilada, bu durumun en fazla bir yıl daha sürdürülebileceğini ifade etti. Kasım ve aralık aylarında turizm gelirlerinin azalmasıyla döviz talebinin artacağını, yapısal önlemler alınmadığı takdirde 2026 kışının ekonomik olarak çok daha zorlu geçeceğini söyledi.