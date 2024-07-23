Atilla Yeşilada: Elinizi çabuk tutun rekor geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada: Elinizi çabuk tutun rekor geliyor

Piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada, o yatırım aracına işaret etti. Yeşilada, rekor geliyor diyerek yatırımcıları uyardı.

Son Haberler
Bir ailenin yok olduğu kazada zik zak bilmecesi. Görüntüleri izleyen uzmanlar nedenini açıkladı Gündem
Bir ailenin yok olduğu kazada zik zak bilmecesi. Görüntüleri izleyen uzmanlar nedenini açıkladı
Ersun Yanal son kaleyi de kaybetti Spor
Ersun Yanal son kaleyi de kaybetti
Cezaevi firarisi yakalandı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi yakalandı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Gündem
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
Bomba gibi patlayınca tatilleri kabusa döndü. Alanya'daki lüks otelde akılalmaz olay Gündem
Bomba gibi patlayınca tatilleri kabusa döndü. Alanya'daki lüks otelde akılalmaz olay
Süper Lig'den çekildiler Spor
Süper Lig'den çekildiler