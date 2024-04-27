Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak

Enflasyonun hızla yükselerek yüzde 70'lere, faizlerin ise yüzde 50'ye ulaştığı bir ortamda, işletmelerin iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu durumun temel nedenlerinden biri olarak, kredi faizlerindeki ciddi artışları gösterdi.
Faiz oranlarındaki yükseliş, işverenlerin finansal yapılarını olumsuz etkileyerek ödemelerini yapmakta zorlanmalarına yol açtı ve pek çok şirket iflasın eşiğine geldi.
Türkiye'nin son yıllarda ekonomik dalgalanmalarla mücadele etmesi, özellikle pandemi kriziyle birlikte şirketleri olumsuz etkiledi.
Yeşilada'ya göre, bu durum iflas sayılarında rekor seviyelere ulaşmış durumda.
Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan kriz döneminde, birçok şirket iflasını açıklamak zorunda kaldı. İflas sayılarındaki artış trendi, 2024 yılında da zirve yapma eğiliminde.
Yeşilada'nın uyarısına göre, faizlerdeki artış devam ederse kredi kartı borçları ve tüketici kredileri üzerindeki faizler iki katına çıkabilir. Bu durumda özellikle borçlu olan bireyler ve işletmeler için icra ve iflas riski artabilir.
IMF'nin zombi şirketler üzerine yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de bu tür şirketlerin oranı oldukça yüksek.
Zombi şirketler, borçlarını ödeyemez durumda olan ancak faiz oranlarının düşük olması nedeniyle iflas etmeyen işletmeler olduğunu hatırlatan Atilla Yeşilada "Kredi kartı borçları ve tüketici kredileri üzerindeki faizler artmaya devam ederse, gelecek yıl ödeyeceğiniz faiz iki katına çıkabilir. Hazırlıklı olun; aksi takdirde icra ve iflas riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz." dedi.
Yeşilada, bu şirketlerin faiz artışı durumunda iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini de belirtti.