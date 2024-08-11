Atilla Yeşilada: Hazır olun fena çakılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada: Hazır olun fena çakılacak

Piyasaları değerlendiren Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, o yatırım aracına işaret etti. Yeşilada, rekor düşüşü açıkladı.

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