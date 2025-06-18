Atilla Yeşilada Merkez Bankası’nın faiz kararını şimdiden açıkladı! Herkes merakla bekliyor

Ekonomist Atilla Yeşilada, İran-İsrail çatışmalarının ardından petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona doğrudan etkisi ve maliyet baskıları nedeniyle faiz indiriminin mümkün olmadığını, hatta işleyen faizin yüzde 49’a çıkabileceğini öne sürdü.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan ekonomist Atilla Yeşilada Merkez Bankası’nın faiz kararı hakkında şunları söyledi:

TCMB'nin seçtiği piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri açıklandı. Önümüzdeki 12 ayda %30 yani Merkez Bankası'nın hedef bandının birkaç puan üstünde şimdi bunlar süratle yukarı gelecek petrol fiyatlarında 10 dolarlık artış TÜFE'ye doğrudan %1 kadar yukarı yönlü etki yapıyor. Fakat enflasyon beklentileri ve tabandan gelen maliyet artışlarıyla bu çok daha yükselebilir ne kadar yükseleceğini bilmiyorum. Dolayısıyla 15 dolarlık bir artış enflasyonu ilk kademede 1,5 puan arttırır eğer devam eder ve beklentilere yayılırsa enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları anketinde 35'e kadar çıkabilir. Bu durumda Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekleyemeyiz. Böyle bir şey yaparsa Mehmet Şimşek'in kredibilitesi onun suçu olmamasına rağmen Ekrem İmamoğlu olayıyla iyice yıprandı. Bu sefer de Merkez Bankası'nın kredibilitesinin yıprandığını görürüz dolayısıyla ben bugünden itibaren iş yapan faizin de 49'a doğru yükseltilmesini bekliyorum ve Merkez Bankası'nın eğer CHP'yi kayyuma devretme kararı da çıkarsa bu sene hiç faiz indirmeyeceğini düşünüyorum.