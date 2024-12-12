Atilla Yeşilada: Para kazanamayacak

İhracatta rakam gittikçe yükseliyor. Son verilere göre 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış yaşandı. Gelecek yıl için ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, “Sene başından işçilik maliyetleri de artacak. Kimse ihracatın düşmesini beklemesin. Gelecek sene ihracatçı para kazanamayacak.” ifadelerini kullandı.

YEŞİLADA: GELECEK SENE İHRACATÇI PARA KAZANAMAYACAK

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, ihracatçılar kötü haberi vererek, “Ülke ekonomisi gelecek sene yüzde 1 dahi büyüyemeyecek. Euro ve dolardan kaybediyoruz. Sene başından işçilik maliyetleri de artacak. Kimse ihracatın düşmesini beklemesin. Gelecek sene ihracatçı para kazanamayacak.” dedi.

İHRACATTA RAKAM YÜKSELİYOR

Genel ticaret sistemi verilerinde; ihracat 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar olmuştu.

TİM BAŞKANI: “YÜZDE 75 ZARARDAYIZ”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı Mustafa Gültepe, Temmuz ayında yaptığı açıklamada zararlarının yüzde 75 olduğunu öne sürmüştü. Son bir yılda üretim maliyetlerinde yüzde 100’ün üzerinde artış olduğuna belirten Başkan Gültepe, “Bazı sektörlerde oran yüzde 120’nin de üzerine çıktı. Aynı dönemde dolar kurundaki artış ise yüzde 25’te kaldı. Dolayısıyla birçok yılda kaçınılan fiyat tutturamıyoruz. Yılın ilk yarısında hedeflerimizin gerisinde kaldık.” demişti.