Atilla Yeşilada: Para kazanamaz

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50 seviyelerine getirmesi ile beraber kredi kartı faizlerinde de artışlar oldu. Bu noktada faiz artışı konut satışlarında büyük engele sebebiyet verdi. Konut satışlarında düşüş ise Endaksa’nın verilerine yansıdı. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yeni yılda konutlarda satış olacağının altını çizerken, “Konutta o kadar sert düşüş olmaz, ancak para kazanamaz. Oturmak için alın.” dedi.

YEŞİLADA: SERT DÜŞÜŞ OLMAZ, ANCAK PARA KAZANAMAZ

Konut yatırımında son duruma ilişkin, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılda konutla ilgili tahminini açıkladı. Yeşilada, konutta satışların olacağını ancak fiyatların yükselmesini beklenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Yeşilada, “Konutta satışlar olur ancak fiyatların yükselmesini beklemeyin. 1. deprem bölgesindeki istihdam geri çekiliyor, TL güçlü olduğu için bir yavaşlama var. Son olarak halkın alım gücü yok. Konutta o kadar sert düşüş olmaz, ancak para kazanamaz. Oturmak için alın.” ifadelerini kullandı.

FAİZLER ARTTI, SATIŞLAR DÜŞTÜ

2024 yılında faiz oranlarını Merkez Bankası yüzde 50 seviyelerine kadar getirmişti. Faizlerin yüzde 50 seviyelerini bulması kredi kartı faizlerindeki oranları da artırdı. Kredi kartı faizlerindeki artış en çok vatandaşı vurdu. Öyle ki faizlerin yüksek olduğu 2024 yılının yarıyılında konut satışlarında azalmalar dikkat çekti. Endeksa’nın raporunda, satılık konut fiyatlarının bir yıl içerisinde %27,5; son bir ayda ise %3 yükseldiği kaydedildi. Ancak reel fiyat değişimlerine bakıldığında (enflasyondan arındırılmış) satılık fiyatlar yıllık yüzde 15, düştü.

İNDİRİM SİNYALİ SATIŞLARI ETKİLEDİ

Son Merkez Bankası kararı ile yüzde 50 olan faiz, 250 baz puan indirilerek, yüzde 47,5’a getirildi. Faiz indirimi yılın son aylarında konuşulmaya başlanması ise konut satışlarında etki ettiği de görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024’e ilişkin Konut Satış İstatistikleri’nde kasım ayında satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14’e geldi.

Not: Bu haberde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.