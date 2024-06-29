Atilla Yeşilada: Resmen para yağacak

Parasını değerlendirmek isteyen birçok vatandaş elindeki varlıklardan kazanç sağlamak için farklı yatırım araçlarına yatırıyor.

Borsa ve mevduat faizlerindeki artışlar yatırımcıların iştahını daha da kabarttı. Fakat son zamanlarda borsada yaşanan düşüş ise yatırımcıyı endişelendiriyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, ise Türkiye’nin gri listeden çıkması ile beraber 20 ile 25 milyar dolar daha piyasaya para gireceğini duyurdu.

Merkez Bankası enflasyon ile mücadele parolasıyla faiz artırımına gitmişti. Faiz artırımının ardından faizler tarihi bir seviyeyi görerek yüzde 50 seviyelerine kadar geldi. Bu noktada mevduat faizi yüzde 55, borsa ise 10 bin seviyesinin üzerini görerek rekor tazelemişti. Yatırımcılar ise 2 aylık durgun olan dolar yerine borsa ve mevduata yatırım yapmıştı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yeterli görülmediği için 2021 yılında alındığı ''gri liste''den çıkarıldığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmeden sonra borsa ve tahvil piyasasına yabancı yatırımcının gelmesi bekleniyor.

"20 İLA 25 MİLYAR DOLAR PARA GİRER"

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunarak para girişlerinin olacağını belirtti.

Yeşilada, son 1 haftada 1 milyar dolar borsada yabancı çıkışı olduğunu, bir sorun varsa bunun da borsanın kendisinde olduğunu söyledi. Yeşilada, “Türkiye'ye para girmeye devam ediyor. Bence de girmeye devam edecek daha yolun başındayız. Önümüzdeki 3 ayda tahvil piyasasına 20 ila 25 milyar dolar daha para girer” ifadelerini kullandı.