Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada milyonların beklediği açıklamayı sonunda yaptı.

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