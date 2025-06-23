Atilla Yeşilada yatırımcıyı uyardı! İran’ı küçümseyen yanar

YouTube kanalında piyasalar hangi senaryoyu fiyatladığını ve bundan sonra İran’ın ne yapabileceği hakkında konuşan Atilla Yeşilada şu yorumda bulundu:

Şu anda piyasalarda, “Trump kararını geciktirdi bu iş tavsar ya da İran karşı koyamaz, tehditlerini gerçekleştiremez” senaryosu satın alınmış durumda. Ancak ben bunu hiç gerçekçi bulmuyorum. İran'ın çok küçümüsendiğini düşünüyorum. İran en az Türkiye, Çin ve Hindistan kadar köklü bir devlet yapısına sahip. Eminim, bizim bilmediğimiz ne silahları ve ne stratejileri vardır. İşlerin çok kötüye gideceğini Amerika ile İsrail'in İran'a gireceklerini ama çıkmakta çok zorlanacaklarını ve bunun da piyasalardaki güven algısını kökünden kıracağı düşüncesindeyim. Tabii petrol piyasasında yaşanan gelişmeler her ülkeyi farklı türlü etkileyecektir. Bu sebepten dolayı da şu anda hiçbir riskli varlığa girmem. Yurt dışında ne olacağı hiç belli değil.

FAZLA GÜVENLİ BİR LİMAN KALMADI

Atilla Yeşilada, “Bu ortamda hangi varlıklar (Altın, Döviz & Borsa) öne çıkmalı?” sorusuna karşılık şunları söyledi:

“Japon yenini seviyorum, olmazsa İsviçre Frangı alabilirsiniz. Türkiye'de ise merak etmeyin yaz aylarında döviz kurunun yükselmesine Merkez Bankası müsaade etmez. Faizler de bir süre daha yüksek kalacak. Dolayısıyla para piyasası fonları ve kısa vadeli mevduat bizim açımızdan en güvenli, hem de kazançlı enstrüman olacaktır. Maalesef borsa ve altın için iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Altın ancak İran'da en kötü senaryolarda 3.500 dolar rekorunu egale edebilir.

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Ama bence yükünü aldı. Dediğim gibi fazla bir güvenli liman kalmadı. Diğer riskli varlıkların da çok fazla prim yapacağını düşünmüyorum. Borsaya gelince; yani hikaye, yok sıcak para gelmiyor yalnız Türkiye değil, bölgenin hiçbir yerine sıcak para gelmiyor. Yerli yatırımcıların da bu faiz ortamında borsayı yukarı itmeleri çok güç. Bir de petrol şoku yersek bütün maliyetler artacak. Zaten bilançolar kötüydü 1’inci çeyrekte, 3’üncü çeyrekte daha da kötü çıkacak.